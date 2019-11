Бенатия: Милан се опита да ме привлече през лятото

Бившият защитник на Рома Ювентус Мехди Бенатия разкри, че през изминалото лято е бил трансферна цел на Милан . Националът на Мароко напусна “Старата госпожа” през януари, за да се присъедини към катарския Ал Дуаил.

“Бях свързан с Рома единствено чрез Фредерик Масара. Когато отиде в Милан, той се опита да ме привлече и там. Говорих също и с Фабио Паратичи след контузията на Джорджо Киелини. Моят клуб обаче не искаше да ме пуска, а аз съм щастлив да бъда там”, сподели Бенатия пред “Тутоспорт”.

