Трикратният световен шампион Хорхе Лоренцо прекратява кариерата си

Хорхе Лоренсо ще прекрати своята кариера в мотоциклетния спорт. 32-годишният испанец се отказва след края на настоящия сезон, до който остава само едно състезание във Валенсия. Лоренсо е трикратен шампион в клас Мото GP. Той слага край на участието си в световния шампионат заради година, която е изпълнена с много контузии.

