Попето: Футболът е игра, равна за всички

Създаването на този благотворителен продукт е част от редица стъпки, които БФС ще предприеме като реакция срещу случилото се по време на Европейската квалификация между България и Англия на 14 октомври.



Традиционно футболните шалове показват принадлежността към определен клуб. The Scarf of Respect показва любовта към играта, равна за всички. Шалът е вдъхновен от цветовете на българското знаме, но посланието е универсално — във футбола няма място за дискриминация от какъвто и да е характер.



За мен като капитан на националния отбор беше чест и отговорност да се включа във фотосесията за представянето на The Scarf of Respect заедно с



Повече за шала и инициативата на Българския футболен съюз можете да разберете на scarfofrespect.bg



