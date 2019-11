Клоп: Можеше да потърсим Златан, ако не беше играл за Юнайтед

Английският футболен клуб Ливърпул можеше да опита да привлече Златан Ибрахимович тази зима, ако шведът не бе играл за Манчестър Юнайтед, заяви донякъде на шега мениджърът на мърсисайдците Юрген Клоп.

"Ако не бе играл за Манчестър Юнайтед, тогава може би щяхме да помислим за него. Освен това, изобщо не съм сигурен дали самият той би искал да бъде в нашия отбор", заяви Клоп за Sportbladet.

#OnThisDay in 2012,@Ibra_official scored THAT overhead kick against England...He also scored all 4 of Sweden’a goals.



An unforgettable night pic.twitter.com/ELlJUUTdGp