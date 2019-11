Испания Луис Суарес: Нормално е Барселона да си търси нова деветка 14 ноември 2019 | 15:06 0



Нападателят на Барселона Луис Суарес не се притеснява от това, че клубът вече си търси нова деветка, която да го наследи в титулярния състав на каталунците. “Ще дойде момент, в който възрастта ми няма да ми позволява да съм на необходимата висота, която се изисква в Барселона. Но докато мога и имам сили, много по-добре е да ми доведат конкуренция. Това, че клубът търси и иска да привлече друга деветка не е странно, такава е футболната реалност. Тук на всеки три дни имаш нов тест и няма почивка. Не ти прощават дори и един лош мач. Не е лесно да играеш, да се адаптираш и да си спечелиш мястото в подобен клуб. Трябва да оценя това, че вече пет години се спрявам с напрежението и че винаги се опитвам да реагирам по правилния начин”, коментира 32-годишният Суарес пред Ovacion. Barcelona need a new striker, according to their current one Luis Suárez: https://t.co/MwucjuRIev pic.twitter.com/ypbqQjctTs — AS English (@English_AS) 14 ноември 2019 г.

