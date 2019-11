Хъдсън-Одой: Един разговор с Лампард беше достатъчен, за да остана в Челси

Халфът на Челси Калъм Хъдсън-Одой разкри, че един разговор с мениджъра на тима Франк Лампард е бил достатъчен, за да накара 19-годишното крило да преподпише за пет години с лондончани през септември. Както е известно, по-рано през годината младият талант беше силно свързван с трансфер в Байерн (Мюнхен) , но с новия му контракт бъдещето му на “Стамфорд бридж” вече изглежда далеч по-сигурно.

“Обмислях дали да премина в Байерн. Това беше в моменти, в които не бях доволен или когато исках да играя повече. Дори си мислех: “Какво ще стане, ако го направя?”. Беше нужен обаче само един разговор с Лампард, който ме убеди да остана. Той ми каза, че вярва в мен, че иска да работя усърдно и че ако аз вярвам в себе си, то тогава и той вярва в мен, както и че нещата за мен в клуба ще потръгнат добре. Той искаше да играя за него. Имаше окуражителни думи, които искаш да чуеш от своя мениджър. Беше вълнуващо, че нов мениджър идва в отбора и да знаеш, че той ще разчита поне на няколко от младите играчи”, заяви Хъдсън-Одой.

