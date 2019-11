Жакаре: Бразилското Джу Джицу и скоростта ще ми донесат победа срещу Блахович

View this post on Instagram

#repost @canalcombate Essa luta vai pegar fogo! Qual é o seu favorito para a luta principal do UFC São Paulo? . . Você vai acompanhar o UFC São Paulo, dia 16 de novembro, ao vivo, na tela do Combate! Se garanta na torcida e assine já! (link na bio) #JacareNoCombate #EsquadraoBrasileiro . Via: @ufc_brasil

A post shared by Ronaldo “Jacaré” Souza (@ronaldojacare) on Nov 11, 2019 at 4:05pm PST