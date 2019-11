Яя Туре: Щях да се зарадвам, ако Англия беше напуснала терена срещу България

Бившият халф на Манчестър Сити Яя Туре коментира темата за расизма в съвременния футбол, като заяви, че е щял да се зарадва, ако националите на Англия бяха напуснали терена по време на евроквалификацията им с България на “Васил Левски”.

“Трябва да се намери решение. ФИФА има нужда от хора, които да работят специално по този въпрос. Мисля, че играчите просто трябва да напускат терена. Това ще послужи като послание към ФИФА и УЕФА и ще им покаже, че тези футболисти са по-важни. Щеше да ми хареса, ако Англия беше напуснала терена срещу България. Щях да съм доволен, това щеше да е най-силното послание. Това е, което искам. Нещата могат да станат по-равни и по-добре контролирани само с демонстрации. Трябва да има хора, които да правят нещата правилно. Може да коментираме темата по телевизията, но това не означава, че хората с важните позиции във футбола ще предприемат някакви действия. ФИФА трябва да се вгледа в това. Аз бих го направих, защото попитат ли ме какво е нужно, аз ще им кажа”, заяви Туре пред “Скай Спортс”.

