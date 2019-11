Циципас продължава на 1/2-финал в Лондон след бой над Зверев

Стефанос Циципас продължава с отличното си представяне на Финалите на АТП. Гъркът записа втора победа в група “Андре Агаси”, след като се наложи с 6:3, 6:2 над Александър Зверев. Така той си гарантира класиране на 1/2-финал в турнира.

Първият сет бе доста равностоен, като в началото всеки печелеше своето подаване. Циципас имаше леки колебания в петия гейм, в който трябваше пръв да спасява точка за пробив, но се справи и поведе с 3:2.

След това обаче гъркът се възползва от първия си и шанс за пробив в осмия гейм и наказа своя съперник, повеждайки с 5:3, а след това без особени проблеми взе и своето подаване, за да затвори сета с 6:3.

