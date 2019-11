Линдельоф: Моуриньо ми липсва във футбола

Защитникът на Манчестър Юнайтед Виктор Линдельоф се изказа ласкаво за бившия си мениджър Жозе Моуриньо, като изрази надежда Специалния скоро да се завърне във футбола, тъй като му липсва.

"Все пак той е сред най-добрите треньори в света и би трябвало да работи за някой от най-големите клубове. Липсва ми във футбола. Той е чудесен наставник и човек, на когото дължа много. Той беше този, който ми даде шанса тук и ме въвлече във всичко това. Имам цялото уважение на света към него и ценя всичко, което е казал и направил за мен - от мъмренето до прегръдките. Дори когато не бях съгласен с него, той има толкова страхотна харизма, че изпитваш голямо уважение към особата му. Той е спечелил всичко. Когато казва нещо, ти го слушаш", сподели Линдельоф пред Aftonbladet.

"He is supposed to have a job at one of the biggest clubs. I miss him in football."