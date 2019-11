Джеко: Рома загуби нещо с напускането на Тоти и Де Роси

Нападателят на Рома Един Джеко смята, че отборът е загубил част от същността си с напускането на клубните икони Франческо Тоти и Даниеле Де Роси. Нападателят се отказа от футбола през 2017 година, а през това лято халфът премина като свободен агент в Бока Хуниорс.

“Нещо се изгуби. Те показваха характер както на терена, така и извън него. Сега зависи от мен, Федерико Фасио, Александър Коларов, Алесандро Флоренци и Антонио Миранте да наставляваме младите играчи. Капитанската лента тежи. В миналото играчи като Тоти и Де Роси са я носили, но аз съм готов за нея”, коментира Джеко пред “Ла Стампа”.

