Надал "възкръсна" срещу Медведев и остава в играта на Финалите на АТР

Носителят на 19 титли в “Големия шлем” Рафаел Надал направи забележителен обрат и срази Даниил Медведев с 6:7(3), 6:3, 7:6(4) за първа победа на Финалите на АТР. Definitely want to hang that one on the mantelpiece @RafaelNadal | #ATPFinals pic.twitter.com/UR4i5C6xxi — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019 Матадора бе изправен пред угрозата дори да не вземе гейм в третия сет, изоставайки с 0:4 и 30-40. Той не само опази честта си, но и се вдъхнови за паметно завръщане, докато в същото време съперникът му се скова. Два пъти руснакът сервираше за победата, но се провали в опита си да постигне първа победа на Финалите на АТР и конкретно срещу Надал. Медведве отстъпи на Рафа на финала в Монреал и US Open. Така Надал отново направи шансовете си огромни да завърши годината на върха на световната ранглиста. Тъй като вече има една победа в Лондон, на него ще му е достатъчно да остане номер 1, ако Новак Джокович не спечели турнира. Ако сърбинът все пак триумфира, то за Надал ще е нужно да участва във финала. Comeback KING @RafaelNadal | #NittoATPFinals pic.twitter.com/8cu5DdzjMz — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019 Първият сет не започна много убедително и за двете страни, тъй като грешките бяха доста повече, независимо че пък разиграванията бяха къси. Сервиращите нямаха много трудности да задържат подаванията си, но във втората половина на частта и двамата повишиха нивото си. Все пак, забелязваше се отново, че Надал не е много сигурен в бекхенда си и го ползваше доста дефанзивно, а също така единствено подсеченият имаше значителна дълбочина. Единственият брейк-бол в сета дойде при 3:3, но Матадора го отрази с агресивно поведение и сервис-мрежа. В крайна сметка тайбрекът не се разви по вкуса на великия испанец, който бе въвлечен в две дълги разигравания, в които Медведев се справяше великолепно от основната линия. Две грешки от форхенд на Надал наклониха везните ключово в полза на руснака и той не трепна в решителния момент, печелейки с невърнат сервис за 7-3. Матадора по забележителен начин проби още в първия гейм на следващия сет, напомняйки за най-добрите си периоди през 2019-а. Последвалите му две подавания не бяха безметежни, но той направи най-добрите си начални удари именно при 40-30 в своя полза в тях. При 5-3 Медведев сервираше за оставане, но направи двойна грешка във втория дюс, а след това сбърка форхенд по обратния диагонал от средата на корта и предаде сета в полза на съперника. ASTONISHING FROM RAFA NADAL



: @TennisTV pic.twitter.com/1bk5DYBTPs — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019 Грешка от форхенд-воле на мрежата и сбъркан бекхенд-слайс от испанеца предоставиха пробив на Медведев още в началото на третия сет. Сривът на Надал продължи и той допусна с нов куп грешки още един брейк, като при 0-4 вече феновете му се притесняваха да не се стигне до “геврек”. Това не само че не се случи, но и дори Матадора с елегантен минаващ форхенд край мрежата си осигури два брейк-бола при 4:2. Руснакът изживя ужасен сервис-гейм и след две сбъркани волета наистина загуби единия от пробивите си преднина.



От втория си опит да сервира за мача Медведев отново бе напълно надигран от неудържимия Надал, който стигна до три брейк-пойнта и се възползва от третия - 5:5. Стигна се до тайбрек, а Медведев трепна първи при 4-5 и сбърка форхенд по диагонала от средата на корта. Още една грешка от негов сервис осигури на Надал изстрадана победа, която го оставя в играта на Финалите на АТР!

