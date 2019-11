Карвахал: Иска ми се Барселона да отпадне още в групите на ШЛ

Десният бек на Реал Мадрид Даниел Карвахал призна, че се надява Барселона да отпадне още в груповата фаза на Шампионската лига. Въпреки че каталунците за момента са лидери в своята група с осем точки, те все още не са си осигурили участие за 1/8-финалите на турнира.

“Няма да ви лъжа, надявам се Барселона да не мине групите на турнира. Това е кандидат за трофея в Шампионската лига, както и най-големият ни враг. В първенството също предпочитам Барса да губи, защото е един от нашите конкуренти, като в ШЛ е горе-долу същото. Разполагат с впечатляващ състав и са фаворити. За нас е по-добре всички силни отбори да отпадат”, заяви Карвахал пред Radio Marca.

Carvajal: "I won't lie to you. I'd prefer if Barcelona didn't progress. They'll be a candidate for the UCL and they're our biggest rival. We're not going to be fake, I prefer when they lose in LaLiga because they're one of our rivals and it's more or less the same in the UCL." pic.twitter.com/FyyQwab2YX