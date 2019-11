Боец от Световното по ММА спечели с една от най-редките техники (видео)

Казахстанецът Йерназ Мусабек осъществи успешно една от най-редките техники за събмишън в ММА и спечели по зрелищен начин битката си на Световното първенство за аматьори, провеждащо се в столицата на Бахрейн, Манама.

Мусабек заключи опонента си в гогоплата и успя да се класира на полуфиналите в категория “муха”, а това наистина е техника, която много рядко зрителите могат да видят в октагона. Дори от UFC разпространиха клипа и изразиха своето възхищение от приложената хватка.

GOGOPLATA!



One of the rarest submission moves used in MMA, Kazakhstan's Yernaz Mussabek locked in a gogoplata to defeat Mansur Magomedov and move on to the Flyweight semi-finals. #MMAWorlds2019 pic.twitter.com/r5sCoAiwjU