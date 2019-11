НБА Коби от Чикаго изригна със 7 тройки за една четвърт (видео) 13 ноември 2019 | 13:25 - Обновена 0



копирано



"COBY... COBY... COBY!"@CobyWhite (27 PTS) walks off to a standing ovation in Chicago after setting a @chicagobulls record for most threes made in a quarter with 7! #NBARooks



Powered by Ticketmaster https://t.co/FZAFEdI0LN pic.twitter.com/udlptffKF9 — NBA (@NBA) November 13, 2019 Алек Джакоби “Коби” Уайт завърши мача с 27 точки за 27 минути (8-14 в стрелбата от игра, 7-11 от тройката). “Рууки”-то добави 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Коби беше отбелязал едва 4 точки в първите три четвърти, преди да изригне в последната, в която “надстреля” целия противников тим - 23:17.

"If possible, could you come to more games? Because I haven't shot like that in a long time."



Coby White thanks Roy Williams for attending his game after a career night for the Bulls pic.twitter.com/VuZk6U3t0H — Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2019 Коби Уайт постави рекорд в историята на Чикаго Булс за най-много тройки, вкарани от един играч в една четвърт. Освен това той счупи и рекорда на НБА за най-много тройки, отбелязани от новобранец в една четвърт.



Чикаго избра Уайт под №7 в Драфта на НБА през юни. Новобранецът на Чикаго Булс Коби Уайт имаше рекордно представяне при победата на “Биковете” у дома със 120:102 срещу Ню Йорк Никс. 19-годишният пойнт гард вкара 7 тройки в мача - всичките в последната четвърт, в която Булс разбиха Никс с 35:17.Алек Джакоби “Коби” Уайт завърши мача с 27 точки за 27 минути (8-14 в стрелбата от игра, 7-11 от тройката). “Рууки”-то добави 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Коби беше отбелязал едва 4 точки в първите три четвърти, преди да изригне в последната, в която “надстреля” целия противников тим - 23:17.Коби Уайт постави рекорд в историята на Чикаго Булс за най-много тройки, вкарани от един играч в една четвърт. Освен това той счупи и рекорда на НБА за най-много тройки, отбелязани от новобранец в една четвърт.Чикаго избра Уайт под №7 в Драфта на НБА през юни. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 393

1