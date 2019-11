Ламар Одом смени Кардашиян с фитнес инструктор (снимка)

Разводът му със Клое Кардашиян бе финализиран през декември 2016 г. И три години по-късно Ламар Одом е готов отново да бъде семеен.

40-годишният бивш играч на Лос Анджелис Лейкърс обяви годежа си с фитнес инструктора Сабрина Пар.

Той сподели снимка показваща огромния й диамантен пръстен на гърдите му, докато позираха на вечеря заедно.

Ламар написа: „Представям ви новата си годеница !! Скоро ще бъде г-жа Пар-Одом. Тя е ЕДИНСТВЕНАТА !!!!"

Бившата баскетболна звезда зададе специалния въпрос по време на романтична вечеря в ресторант Myles Chefetz Prime 112 в Маями.

Двойката беше видяна за първи път заедно през август. Три месеца запознанство преди годеж може да изглежда бързо, но явно това е стилът на Ламар. Той предложи брак на Клое само един месец след запознанството им през 2009 година.

Сексапилната риалити звезда от клана Кардашиян и Одом се срещнаха на парти на 26 август 2009 г.

„Те са много, много щастливи. Те са буквално неразделни. Клои си мисли, че е невероятен. Той я кара да се смее и да се усмихва постоянно.“, казва Ким Кардашиян пред People по това време.

Те направиха щастието си официално на 27 септември 2009 г., сключиха брак в специалния "Keeping Up With The Kardashians", девет дни след като се сгодиха.