Куарешма записа сина си в Спортинг

Tenho muito orgulho nesta camisola. Representa o esforço, dedicação e respeito que sempre coloquei em campo para dar alegrias a toda a nação portista. Quem a veste não pode querer dar menos do que o seu máximo. Obrigado por todo o carinho que sempre me deram. A entrevista passa em breve no @porto.canal

