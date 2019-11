Тенис Тийм обърна Джокович и е на полуфинал в Лондон 13 ноември 2019 | 02:28 - Обновена 0



копирано



Tennis from another planet...



One of the best matches the #NittoATPFinals has ever seen... pic.twitter.com/hjy4E1HHfu — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019 “Това беше от тези специални мачове, които ще помня цял живот”, призна Тийм след победата, която е втора за него над Джокович за годината след успеха в полуфиналите на “Ролан Гарос” през лятото и общо четвърта в кариерата му. Джокович има шест успеха и все още води в общия баланс на срещите помежду им. Джокович започна много уверено мача и стигна до пробив в четвъртия гейм. Тийм успя да върне пробива с гейм на нула. Последва продължителен гейм, в който Тийм спаси три точки за пробив и изравни. До края мача вървеше гейм за гейм и се стигна до тайбрек, в който накрая Тийм сгреши и сета отиде за сърбина. Във втория сет австриецът стигна пръв до пробив, а непредизвиканите грешки на Джокович се увеличиха. В крайна сметка Тийм изравни резултата в сетовете и победителят трябваше да бъде определен в решителна трета част. *Describing that Thiem/Djokovic match to anyone who missed it*@ThiemDomi #NittoATPFinals pic.twitter.com/br5TikNjrR — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019 Австриецът проби Ноле още в първия гейм, след което макар и трудно удържа подаването си. В третия гейм сърбинът “изпусна” напрежението, като наруга треньорите си и от това сякаш му олекна и играта потръгна и скоро пробивът беше върнат, а резултатът изравнен - 3:3. Последва голяма драма. Тийм направи още един пробив и сервира за победата при 6:5, но Джокович не се отказа, а и австриецът срещаше пробеми с първия си начален удар. Така се стигна до втори тайбрек в мача. Джокович поведе с 3:0, но австриецът обърна и стигна до два мачбола. Той пропусна първия, но след това стигна до победата след сервис на Джокович и сложи край на 168-минутната битка в “О2 Арена”. Австриецът Доминик Тийм победи Новак Джокович с 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5) в двубой от група “Бьорн Борг” на финалите на АТР в Лондон. Така Тийм, който стартира с победа над Роджър Федерер, се класира на полуфиналите на турнира за първи път в кариерата си. Джокович и Федерер пък ще трябва да определят другия полуфиналист от потока в директен сблъсък помежду си в четвъртък.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8727 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1