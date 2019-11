Представителят на третото поколение Малдини подписа с Милан до 2024 година

Атакуващият халф, който навърши 18 години пред миналия месец, направи пробив в Милан Примавера още през миналия сезон, когато отбеляза 10 гола в 26 мача. Той вече записа и два мача за националния отбор на Италия до 19 години, но все още има право да играе и за Венецуела заради произхода на неговата майка Адриана Фоса.

Даниеле може да играе зад нападателя, както и на двата фланга.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.



Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei