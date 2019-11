Анди Робъртсън предизвика Трент Александър-Арнолд в дуел за асистенции

През уикенда камерите на мача уловиха Робъртсън с широка усмивка и той използва 7-секундния "гиф" с текст "Когато осъзнаеш, че имаш повече асистенции от @trentaa98". На това неговият съотборник отговори "Провери пак през май".

Приятелското съперничество продължава от миналата година, когато Робъртсън направи 11 асистенции във Висшата лига и загуби само с една срещу Александър-Арнолд. След като подаде на Салах в неделния следобед обаче, Робъртсън вече е с едни гърди напред през този сезон.

"И двамата с Трент направихме много добър сезон чисто статистически, но за нас той значеше много повече от това. Чисто дефанзивно бяхме много стабилни и се стараем да пренесем това през този сезон. Искаме да играем на високо ниво във всеки мач, но това невинаги е възможно", каза шотландският национал в интервю за клубния уебсайт на Ливърпул.

