Цибулкова прекрати кариерата си

Доминика Цибулкова, бивша четвърта в света и вицешампионка от Австралия, обяви края на своята кариера. 30-годишната словашка тенисистка завършва професионалния си път с осем титли на сингъл и най-високо класиране в световната ранглиста на УТА през 2017-а година.





Цибулкова записа най-паметното си постижение в тениса през 2016-а, когато победи Анжелик Кербер за титлата във финалния турнир на УТА. Иначе тя бе първата тенисистка от Словакия с финал на турнири за Големия шлем, губейки от китайката На Ли през 2014-а в Австралия.





"Отне ми дълго време, но вече съм сигурна на 100 процента. Просто усещах по време на Ролан Гарос, че това ще бъде последният ми турнир. След него се прибрах у дома и всъщност бях щастлива, че съм взела това решение. Бе трудно, но пък вече се чувствам далеч по-свободна", каза тя.

