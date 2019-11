Джонсън-Томпсън и Якоб Ингебрицен №1 в Европа за октомври

Британката Катарина Джонсън-Томпсън и норвежецът Якоб Ингебрицен бяха избрани за най-добри атлети в Европа при мъжете и жените за месец октомври. Двамата получиха най-много гласове на феновете в Туитър, Фейсбук и Инстаграм. В анкетата в трите платформи гласуваха повече от 36 000 души.

Джонсън-Томпсън детронира Тиам и грабна златото в седмобоя

При жените световната шампионка в седмобоя Джонсън-Томпсън събра 4212 гласа и изпревари световните шампионки в скока на дължина Малайка Михамбо (втора с 3211 гласа) и в скока на височина Мария Ласицкене (трета с 3171 гласа).

Mad! Thank you for all your votes! Super happy about this https://t.co/V3vCOH160b