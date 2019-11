Шести кариерен максимум за Стюърт Бингам! (видео)

Световният шампион по снукър за 2015 година Стюърт Бингам реализира шестия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на Откритото първенство на Северна Ирландия. Англичанинът го направи още в първия фрейм на двубоя си срещу китаеца Лу Нин, за да поведе с 1:0.

#FirstPoke maxi!@Stuart__Bingham has his sixth career 147, and goes joint with Ding Junhui as the fourth most prolific maximum break maker.



Oh, and he leads Lu Ning 1-0 #NIOpen pic.twitter.com/xiAU5Af9wD