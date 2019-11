НБА Сан Антонио Спърс извади от употреба номера на Тони Паркър 12 ноември 2019 | 12:47 0



Церемонията, посветена на четирикратния шампион в НБА, се случи тази нощ по време на домакинския мач с Мемфис Гризлис пред 18 627 души в "АТ&Т Сентър" в Сан Антонио.

No. 9 is immortalized forever in San Antonio!



Tony Parker gets his @spurs jersey raised in the rafters pic.twitter.com/1QMfTSr8sY — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 ноември 2019 г. Паркър е десетият играч в историята на "шпорите", чийто номер излиза от употреба. Преди това подобна чест бе оказана на Тим Дънкан (номер 21), Дейвид Робинсън (50), Джордж Гървин (44), Ману Джинобили (20), Шон Елиът (32), Ейвъри Джонсън (6), Брус Боуен (12), Джони Муур (00) и Джеймс Силас (13).

One final #GoSpursGo. Chills.@tonyparker | #MerciTony pic.twitter.com/r4njkXkxKr — San Antonio Spurs (@spurs) 12 ноември 2019 г. "Сан Антонио, чудесно е да съм у дома. Сан Антонио винаги ще бъде дом "I feel lucky that I was a part of something that may not ever happen again."



Spurs give Tony Parker a tribute video pic.twitter.com/oJfd6xAbbe — Bleacher Report (@BleacherReport) 12 ноември 2019 г. за мен и е много важно и вие да го знаете. Благодаря ви, скъпи фенове", заяви Паркър.

Паркър игра 18 сезона в НБА, като в първите 17 бе част от състава на Сан Антонио, а в последния игра за Шарлът Хорнетс. Французинът обяви края на кариерата си през това лято. Освен четирите титли с "шпорите", Паркър спечели и приза за "Най-полезен играч във Финалите" през 2007 година.

