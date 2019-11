Предложение за брак беляза гала в Лос Анджелис (видео)

Джош Брюкнер никога няма да забрави датата 09.11.2019 година. Освен с много впечатляващ дебют в професионалния бокс, американецът може да се похвали с предложение за брак пред пълната „Стейпълс център“ в Лос Анджелис.

Секунди след победата си над Тайлър Смит Брюкнер повика на ринга приятелката си Кейти Бецинг.

„Всички очаквате сега да предизвикам някой нали? Логан Пол или KSI. Е, вместо това ще отправя послание към любимата ми. Скъпа, ела!“, грабна микрофона в ръка щастливият дебютант.

SHE SAID YES!



Congrats to Josh Brueckner and @ktbetzing on their engagement! pic.twitter.com/N7lsskEOsq