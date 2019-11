В Косово се натягат: Прищина не е София, няма расизъм

Косово се включи в атаката на английските медии срещу България. "Прищина не е София. Тук расизъм няма. Всички английски футболисти са добре дошли", заяви шефът на местната федерация Агим Адеми пред Прес Асосиейшън, което веднага бе разпространено от всички медии.

"Дълги години в Косово бяхме дискриминирани. Заради това не се поддаваме на такива провокации", допълва Адеми.

England will face no repeat of the racist abuse which marred their Euro 2020 qualifier in Bulgaria when they face Kosovo next week, according to the president of @FFK_KS, Agim Ademi.



[Countrypress] pic.twitter.com/TuXsz5zByD