Зверев срази невъзстановения Надал

Рафаел Надал загуби първия си мач от тазгодишното издание на финалите на ATP в Лондон, отстъпвайки на действащия шампион Александър Зверев с 2:6, 4:6 в двубой от група „Андре Агаси“. Матадора изглеждаше невъзстановен от травмата в корема, докато опонентът му изигра един от най-силните си двубои през целия сезон. Въпреки неблагоприятната ситуация носителят на 19 титли от Големия шлем опита да се върне в мача, но балансът му в турнира след загубен първи сет вече е 3-14. „Да играя отново тук значи много за мен”, каза победителят. – Особено след като миналата година на това място спечелих най-голямата си титла“. PEAK ALEXANDER ZVEREV!



This might just be shot of the tournament



: @TennisTV | @AlexZverev | #NittoATPFinals pic.twitter.com/e1emNM0hLj — ATP Tour (@atptour) 11 ноември 2019 г. „Атмосферата е това, заради което всички искат да играят. Още от началото на годината целта е Лондон. Атмосфера, каквато има в „O2 Arena“, не срещаме през останалата част от годината“, добави още Зверев, който остана доволен и от начина си на сервиране в мача. Има и защо, след като завърши с 69% вкаран първи начален удар и 88% (30/34) спечелени точки тогава. Същевременно не се изправи и пред нито един брейкбол. Германецът бе по-уверен и стабилен в разиграванията и реализира първия брейк, след като в петия гейм поведе 0-40 и се възползва още от първия си шанс. Зверев показа и страхотно ниво на собствен начален удар и държеше над 80% вкаран първи сервис и над 80% спечелени точки в тези случаи. За Надал ситуацията не изглеждаше изобщо добре. Световният №1 не успяваше да зададе по-високо темпо и въпреки добрите ситуации, които си създаваше, трудно пробиваше защитата на опонента си. В седмата част испанецът за втори път предаде подаването си – 2:5, а после не притесни Зверев от ретур – 2:6.

След първия сет германецът бе спечелил 18 точки при разигравания под 5 удара срещу само 7 за Надал. Лошите новини за Рафа продължиха и след подновяването на играта, когато все по-очевидно ставаше, че шансовете му в двубоя драстично намаляват. Зверев проби и затвърди за 2-0.



В петия гейм защитаващият титлата си шампион стигна до топка за двоен брейк, но Надал хвърли всички сили, за да се спаси и успя. Въпреки това световният №1 трябваше да прави геройства почи във всяка точка от сервис геймовете си и очевидно бе далеч от оптимално състояние. При 5:4 Зверев сервираше за победата, вече бе натрупал и достатъчно самочувствие и сложи край на срещата – 6:4.

"I did not feel pain in the abdominal at all... we can find reasons or excuses, but at the end of the day, what all really matters is I need to play much better in two days after tomorrow."@RafaelNadal | #NittoATPFinals pic.twitter.com/1eyKM3RSXH — ATP Tour (@atptour) 11 ноември 2019 г. Рафа води с 640 точки на Новак Джокович, като за да бъде сигурен в това, че ще завърши 2019 г. като №1 имаше две условия – да спечели турнира или да стигне до финала без загуба. За пореден път обаче покрай физическото състояние на испанеца има много въпросителни. Той трябваше да се откаже от участие на полуфиналите в Париж поради травма в коремните мускули, като в следващата седмица до последно не бе ясно дали ще бъде част от турнира на осемте най-добри.



Същевременно Карлос Моя разкри в интервю за агенция „EFE“, че сервисът на Рафаел Надал е на 80%. Това е най-важният елемент от играта на 19-кратния шампион от Шлема преди финалите на ATP в Лондон, тъй като той страда от разтежение в коремната област.

First win over Rafa:



