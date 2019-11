Тенис Медведев преклони глава пред Циципас 11 ноември 2019 | 18:14 - Обновена 0



копирано





В първия сет нямаше нито един пробив и логичната развръзка беше тайбрек. Единствената точка за пробив в първата част се откри пред Циципас - още в първото подаване на руснака. В тайбрека Циципас поведе с 4:2 в резултата, но финалистът от US Open изравни за 4:4. Гръкът направи нов мини-пробив за 6:5, а следващата точка се оказа и последна в първата част.

First win at the Nitto ATP Finals

First #ATPTour win over Daniil Medvedev



HUGE win for @StefTsitsipas



Watch on @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/ivzLW5rjKX — ATP Tour (@atptour) November 11, 2019 Циципас изглеждаше по-свежият тенисист във втория сет и в седмия гейм пропусна две точки за пробив. При 4:4 Медведев отново бе притиснат на собствен сервис и този път не успя да предотврати брейка. С гейм на 30 след това Циципас затвори сета, а с това и мача.



Довечера новият №1 в света Рафаел Надал (Испания) се изправя срещу миналогодишния шампион Александър Зверев (Германия) във втория мач от групата. Стефанос Циципас надви в два сета Даниил Медведев в първия мач от Група “Андре Агаси” на Заключителния турнир на ATP. 21-годишният грък спечели сблъсъка на дебютантите със 7:6 (5), 6:4. Така Медведев не успя да запише победа №60 за сезона и претърпя първо поражение от Циципас, след като до момента имаше 5 победи срещу него.В първия сет нямаше нито един пробив и логичната развръзка беше тайбрек. Единствената точка за пробив в първата част се откри пред Циципас - още в първото подаване на руснака. В тайбрека Циципас поведе с 4:2 в резултата, но финалистът от US Open изравни за 4:4. Гръкът направи нов мини-пробив за 6:5, а следващата точка се оказа и последна в първата част.Циципас изглеждаше по-свежият тенисист във втория сет и в седмия гейм пропусна две точки за пробив. При 4:4 Медведев отново бе притиснат на собствен сервис и този път не успя да предотврати брейка. С гейм на 30 след това Циципас затвори сета, а с това и мача.Довечера новият №1 в света Рафаел Надал (Испания) се изправя срещу миналогодишния шампион Александър Зверев (Германия) във втория мач от групата.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 2230 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1