Ибрахимович избира между Ман Юнайтед и Милан през януари

Нападателят на Лос Анджелис Галакси Златан Ибрахимович все още не е решил къде ще продължи кариерата си, но изборът пред шведа е сведен до две дестинации, твърди британският вестник "Дейли Мейл". Според изданието Ибрахимович има два варианта пред себе си - Милан и Манчестър Юнайтед. Throwback when Eric Bailly did this to Zlatan Ibrahimovic. pic.twitter.com/GCs8xi73BD — Devils of United (@DevilsOfUnited) November 6, 2019 На 1 януари 38-годишният Ибрахимович става свободен агент и ще може да подпише с всеки отбор, като и Милан, и Манчестър Юнайтед са сред клубовете, за които игра в богата си кариера. Ибрахимович бе част от състава на "росонерите" между 2010 и 2012 година, а за за този на "червените дяволи" се състезава между 2016 и 2018 година. За момента с по-големи шансове за подписа на шведа е Милан.

