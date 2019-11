Контузия извади Тодор Скримов от игра срещу Динамо (видео + снимки)

View this post on Instagram

#Суперлига #Париматч #Мужчины #Лучшие по личной статистике в 5-м туре Лучшие показатели индивидуальной статистики по итогам матчей 5-го тура в мужской Суперлиге Париматч – набранные очки (всего), очки на блоке, очки с подачи (эйсы). БОМБАРДИРЫ 32 – Музай (Газпром-Югра) 24 – Соколов Ц. (Зенит-Казань) 22 – Клец (Енисей) 22 – Лубурич (Белогорье) 21 – Бирюков (Урал) 21 – Пенчев Р. (Белогорье) 20 – Алексеев (Урал) 20 – Деро (Динамо М) 20 – Никишин (Югра-Самотлор) 20 – Папазов (Югра-Самотлор) *** БЛОК 5 – Гуцалюк (Белогорье) 5 – Жук (Енисей) 5 – Пенчев Р. (Белогорье) 5 – Смоляр (Динамо-ЛО) 5 – Щербаков (Кузбасс) 4 – Стуленков (Факел) 4 – Щербинин (Локомотив Нс) *** ПОДАЧА 6 – Михайлов (Зенит-Казань) 4 – Панков (Динамо М) 3 – Бирюков (Урал) 3 – Тисевич (Динамо-ЛО) Источник: volley.ru Фотограф: @sergey_sport_photo #Остапенко #Панков #клуб #Динамо #Москва #матч #Енисей #Красноярск #турнир

