Робъртсън срази Тръмп в изключителен финал на "Шампион на шампионите"

Световният шампион по снукър за 2010 година Нийл Робъртсън спечели “най-добрия мач в карирата си” (както сам го определи) с 10:9 срещу Джъд Тръмп в дългоочаквания финал на “Шампион на шампионите”. За втори път Гръмотевицата от Австралия триумфира в силния ранкинг турнир в Ковънтри, като го направи по възможно най-драматичния начин. We're not crying, you are. What a moment with Father and Son.#ChampOfChamps pic.twitter.com/7g9bmflvbh — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 10, 2019 Робъртсън се нуждаеше от снукъри, за да вземе 18-ия фрейм, преминал и през повторно изваждане на черната за “дузпи”. След това пък той демонстрира железни нерви и реализира сенчъри брейк от 137 (пълно разчистване) за крайното 10:9, като това му бе петата “стотица” във финала. Superb.@nr147 has won his second ManBetX @ChampOfChamps title, beating Judd Trump 10-9 in a match for the ages.



FIVE centuries in a best of 19. What an effort from Robertson!#ChampOfChamps pic.twitter.com/1CdaXb8raU — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 10, 2019 Стандартът на снукъра беше изключителен в битката за отличието, а Робъртсън е достоен шампион, след като на полуфиналите елиминира Рони О’Съливан и също игра забележително. В първата сесия Левичаря от Мелбърн поведе с 3:1 с топ брейк от 121, а след това Тръмп отговори подобаващо с три поредни сенчърита - 121, 127 и 119. Австралиецът отвърна с 96 и 111, за да си осигури аванс от 5:4 в края на сегмента. Асото в колодата започна силно вечерната сесия със сенчъри от 108, след което открадна фрейм 12 с разчистване на стойност 30. Англичанинът впоследствие дръпна със 7:6 след серия от 84, а малко по-късно Робъртсън с нова стотачка от 135 изравни на 8:8. Тръмп се нуждаеше от снукър по последната синя и въпреки това спечели фрейма за 9:8, но в следващия направи ключов пропуск по червена за среден джоб и спря серията си на 69. Робъртсън разчисти и след това спечели “дузпите” по върнатата черна, за да дойде и забележителното 137 в решителния фрейм "That's the best match I've ever been involved in."



We all felt we witnessed a classic, and we're glad @nr147 feels the same!



He speaks with us after his thrilling 10-9 win over the world number one.#ChampOfChamps pic.twitter.com/VJm3e5QXwK — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 10, 2019 Робъртсън бе шампионът и през 2015 година, като сега заслужи топ наградата от 150 000 паунда. Тръмп не можа да вземе седма титла през 2019-а, но отново може да бъде единствено доволен от представянето си край зеленото сукно.

