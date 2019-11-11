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Тенис

Димитров запази позицията си, Андреев се изкачи със 73 места

11 ноември 2019 | 10:38
Димитров запази позицията си, Андреев се изкачи със 73 места
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Григор Димитров запази 20-ото си място в ранглистата на АТР, в която най-голям прогрес сред българските тенисисти записа тийнейджърът Адриан Андреев. Той се изкачи със 73 места до 677-о, след като преди седмица стигна до финала на турнира на червени кортове в Нейпълс (САЩ) с награден фонд от 25 хиляди долара.

18-годишният Андреев получи травма и се отказа при 2:3 гейма в първия сет в двубоя срещу Кристиан Родригес (Колумбия), но си осигури 6 точки за световната ранглиста и вече има сбор от 29. Григор Димитров пък е с 1747.

Лидер в класацията е Рафаел Надал (Испания) с 9585 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 8945, Роджър Федерер (Швейцария) с 6190 и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9585 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6190 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5025 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4000 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 2945 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2670 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
417. (379) Димитър Кузманов 84 точки
509. (511) Александър Лазаров 57 точки
592. (611) Александър Донски 39 точки
677. (750) Адриан Андреев 29 точки
844. (847) Габриел Донев 16 точки
983. (991) Симон Антъни Иванов 10 точки
1230. (1235) Васко Младенов 5 точки
1380. (1387) Вениамин Нив 3 точки
1428 (1436) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1471. (1478) Пламен Милушев 2 точки
1553. (1562) Мартин Димитров 2 точки
1553. (1562) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1699. (1709) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8120 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8120 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 5680 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Лукаш Кубот (Полша) 4870 точки
6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 4600 точки
7. (7) Кевин Кравиц (Германия) 4505 точки
8. (8) Андреас Мийс (Германия) 4345 точки
9. (9) Иван Додиг (Хърватия) 4220 точки
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 4100 точки
българите:
436. (435) Донски 92 точки
468. (468) Лазаров 87 точки
774. (720) Младенов 39 точки
950. (951) Симон Антъни Иванов 26 точки
951. (952) Донев 26 точки
1378. (1385) Мартин Димитров 10 точки
1439. (1445) Диан Недев 8 точки
1523. (1534) Пьотр Нестеров 6 точки
1523. (1534) Симеон Терзиев 6 точки
1621. (1620) Андреев 6 точки
1732. (1736) Александър Темов 4 точки
1748. (1756) Радослав Шандаров 4 точки
1755. (1764) Самуил Конов 4 точки
1787. (1795) Милушев 4 точки
1828. (1838) Нив 4 точки
1947. (1958) Васил Димитров 2 точки
1947. (1958) Веселин Киселков 2 точки
1947. (1958) Николай Неделчев 2 точки
1947. (1958) Златан Палазов 2 точки
2161. (2170) Христо Валеов 2 точки
2221. (2231) Кузманов 2 точки
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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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