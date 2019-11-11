Димитров запази позицията си, Андреев се изкачи със 73 места

|
|
На живо
|
|
Тенис
Григор Димитров запази 20-ото си място в ранглистата на АТР, в която най-голям прогрес сред българските тенисисти записа тийнейджърът Адриан Андреев. Той се изкачи със 73 места до 677-о, след като преди седмица стигна до финала на турнира на червени кортове в Нейпълс (САЩ) с награден фонд от 25 хиляди долара.
18-годишният Андреев получи травма и се отказа при 2:3 гейма в първия сет в двубоя срещу Кристиан Родригес (Колумбия), но си осигури 6 точки за световната ранглиста и вече има сбор от 29. Григор Димитров пък е с 1747.
Лидер в класацията е Рафаел Надал (Испания) с 9585 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 8945, Роджър Федерер (Швейцария) с 6190 и други.
Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9585 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6190 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5025 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4000 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 2945 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2670 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
417. (379) Димитър Кузманов 84 точки
509. (511) Александър Лазаров 57 точки
592. (611) Александър Донски 39 точки
677. (750) Адриан Андреев 29 точки
844. (847) Габриел Донев 16 точки
983. (991) Симон Антъни Иванов 10 точки
1230. (1235) Васко Младенов 5 точки
1380. (1387) Вениамин Нив 3 точки
1428 (1436) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1471. (1478) Пламен Милушев 2 точки
1553. (1562) Мартин Димитров 2 точки
1553. (1562) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1699. (1709) Александър Лазов 1 точка
двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8120 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8120 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 5680 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Лукаш Кубот (Полша) 4870 точки
6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 4600 точки
7. (7) Кевин Кравиц (Германия) 4505 точки
8. (8) Андреас Мийс (Германия) 4345 точки
9. (9) Иван Додиг (Хърватия) 4220 точки
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 4100 точки
българите:
436. (435) Донски 92 точки
468. (468) Лазаров 87 точки
774. (720) Младенов 39 точки
950. (951) Симон Антъни Иванов 26 точки
951. (952) Донев 26 точки
1378. (1385) Мартин Димитров 10 точки
1439. (1445) Диан Недев 8 точки
1523. (1534) Пьотр Нестеров 6 точки
1523. (1534) Симеон Терзиев 6 точки
1621. (1620) Андреев 6 точки
1732. (1736) Александър Темов 4 точки
1748. (1756) Радослав Шандаров 4 точки
1755. (1764) Самуил Конов 4 точки
1787. (1795) Милушев 4 точки
1828. (1838) Нив 4 точки
1947. (1958) Васил Димитров 2 точки
1947. (1958) Веселин Киселков 2 точки
1947. (1958) Николай Неделчев 2 точки
1947. (1958) Златан Палазов 2 точки
2161. (2170) Христо Валеов 2 точки
2221. (2231) Кузманов 2 точки
Коментирай
|
›› Тенис
Топ 20 в световната ранглиста - мъже
Топ 20 в световната ранглиста - жени
›› БГ Футбол
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.