Бокс Грег Харди: Нямам оправдание 11 ноември 2019 | 10:10 0



Be a pro in everything that you do. Welcome to the UFC. This is just how we do things. #wholeNotherLevel #DanaWhiteShit I will get better, I will not stop. My soul requires it. Sacrifice starts now. I will not… https://t.co/CfSIslh5Vi — Greg “The Prince of War” Hardy (@GregHardyJr) November 10, 2019

Това беше пети мач за здравеняка през 2019-а. Той спечели два от двубоите, в един беше дисквалифициран, а в друг успехът му беше отнет заради ползване на инхалатор между рундовете. Американският ММА боец Грег Харди няма намерение да се отървава след поражението от Александър Волков на галавечерта на UFC в Москва. Бившата звезда от НФЛ загуби по точки от доста по-опитния си съперник, който има и победа над Благой Иванов - Багата."Нямам оправдание за поражението. Никакво. Бих се с отличен противник. Очевидно съм разбит от неуспеха. Всичко е просто. Не се бих достатъчно добре - коментира Харди. - Не заслужавах победата."Това беше пети мач за здравеняка през 2019-а. Той спечели два от двубоите, в един беше дисквалифициран, а в друг успехът му беше отнет заради ползване на инхалатор между рундовете. 0



