Бокс Скандалджия се бие със Спас Генов 11 ноември 2019 | 10:06 0



копирано

Video: Georgian boxer Levan Shonia loses fight (and the plot) & whacks his coach https://t.co/Npz009CP9M pic.twitter.com/VDf21L3Bcn — AS English (@English_AS) October 28, 2018

Битката ще бъде реванш. Двамата направиха огромно зрелище през миналата година в "Арена Армеец". Тогава Генов спечели по точки.

След края на мача Шония удари няколко пъти своя секундант и мениджър Алексей Кособоковс. Той беше недоволен от края на срещата.

Генов има 13 победи (11 с нокаут). Скандалният грузинец Леван Шония е най-вероятният съперник на непобедения български боксьор Спас Генов за галавечерта в Пловдив. Шоуто ще се състои на 14 декември в зала "Колодрума".Битката ще бъде реванш. Двамата направиха огромно зрелище през миналата година в "Арена Армеец". Тогава Генов спечели по точки.След края на мача Шония удари няколко пъти своя секундант и мениджър Алексей Кособоковс. Той беше недоволен от края на срещата.Генов има 13 победи (11 с нокаут). 0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 123

1