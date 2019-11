Макдейвид влезе в книгата с рекордите на НХЛ

Макдейвид отбеляза пети хеттрик в кариерата си и първи от 18 февруари 2018-а насам, когато го направи срещу Колорадо. Центърът на Ойлърс е също така 13-ият играч историята на лигата с 400 точки в 306 или по-малко мача.

That's career point No. 400 for Connor McDavid (@cmcdavid97).



Reminder, he's only 22... pic.twitter.com/Zb2Qcf3x6B