Англия Александър-Арнолд: Длъжни сме да продължим серията, ако искаме титлата 11 ноември 2019 | 09:29 - Обновена 0



копирано







Футболистите на Ливърпул са в страхотна серия и са длъжни да я продължат, ако искат да се доближат до броя точки от миналата година и евентуално до трофея от английското първенство, заяви Трент Александър-Арнолд след победата с 3:1 срещу Манчестър Сити в неделя. "Намираме се в добра форма и отлична серия. Все още сме непобедени и целта ни е това да си остане така. Просто искаме да продължаваме да печелим точки. У дома имаме предимство с феновете ни, така че на “Анфийлд” сме просто длъжни да бъдем безкомпромисни и да печелим", каза десният бек на Ливърпул за “Скай Спортс”.

"Дано успеем да задържим импулса от тази победа. Няма значение с каква нагласа ще влизат следващите ни съперници в мачовете. Ние трябва да бъдем концентрирани върху нашата игра и да печелим възможно най-много точки.

Liverpool soar 8 points clear in England after 12 games following a 3-1 win against Manchester City.



Will this be their season in the Premier League? #UCL pic.twitter.com/bQExwxr24Y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 ноември 2019 г. Hello Pep, how many teams are sandwiched between Liverpool and Manchester City? pic.twitter.com/0Ce4mYbgHT — corner taken quickly (@ThoseScouseLads) 10 ноември 2019 г. "Миналата година го направихме и не беше достатъчно, така че отново трябва да се доближим до тази цифра и се надявам този път да спечелим трофея. Все още обаче е твърде рано да говоря за това. Сезонът е много дълъг".



Робъртсън добави: "Продължаваме мач за мач, колкото и скучно да звучи това. Феновете сигурно искат да чуят нещо различно, но нашата философия е такава. Проработи миналата година, продължава да работи и през тази. Бихме Сити у дома и това е добре, но има още много мачове. По принцип най-трудните периоди са след паузата за национални отбори и около Коледа, а това тепърва предстои".

Бековете на Ливърпул изиграха нов страхотен мач и двамата заедно изградиха атаката за гола на

FT: Liverpool 3-1 Manchester City.



WE'VE DONE IT! pic.twitter.com/Z7RkLxKbF7 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) 10 ноември 2019 г. "Трент ми подаде диагонален пас по конец и дори имах малко пространство пред себе си. Видях Боби и Мо в две различни добри ситуации и се радвам, че успях да намеря един от тях. Страхотно е, че Мо вкара. Днес бяхме много силни и си заслужихме победата", каза още шотландецът. "Дано успеем да задържим импулса от тази победа. Няма значение с каква нагласа ще влизат следващите ни съперници в мачовете. Ние трябва да бъдем концентрирани върху нашата игра и да печелим възможно най-много точки."Миналата година го направихме и не беше достатъчно, така че отново трябва да се доближим до тази цифра и се надявам този път да спечелим трофея. Все още обаче е твърде рано да говоря за това. Сезонът е много дълъг".Робъртсън добави: "Продължаваме мач за мач, колкото и скучно да звучи това. Феновете сигурно искат да чуят нещо различно, но нашата философия е такава. Проработи миналата година, продължава да работи и през тази. Бихме Сити у дома и това е добре, но има още много мачове. По принцип най-трудните периоди са след паузата за национални отбори и около Коледа, а това тепърва предстои".Бековете на Ливърпул изиграха нов страхотен мач и двамата заедно изградиха атаката за гола на Мохамед Салах за 2:0."Трент ми подаде диагонален пас по конец и дори имах малко пространство пред себе си. Видях Боби и Мо в две различни добри ситуации и се радвам, че успях да намеря един от тях. Страхотно е, че Мо вкара. Днес бяхме много силни и си заслужихме победата", каза още шотландецът.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 376

1