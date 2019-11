Световен футбол Сиатъл Саундърс е новият шампион по футбол на САЩ 11 ноември 2019 | 01:22 - Обновена 0



Отборът на Сиатъл Саундърс е новият шампион по футбол на САЩ. Тази вечер възпитаниците на Брайън Шметцър спечелиха финала в МЛС срещу Торонто с категоричното 3:1. Срещата се игра пред близо 70 хил. зрители на стадион “Сенчъри Линк Фийлд” в Сиатъл. През първото полувреме двата тима не си отбелязаха попадения, но втората част бе доста по-вълнуваща. Сиатъл откри резултата в 57-ата минута, когато Келвин Леердам се освободи в наказателното поле и отправи диагонален удар, който след рикошет в защитник се озова във вратата за 1:0. Built for the big moments.



Víctor Rodríguez is the 2019 MLS Cup MVP! pic.twitter.com/sC2E7YxerX — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) November 10, 2019 В 76-ата минута Виктор Родригес удвои преднината на домакините със страхотен шут от границата на наказателното поле. В 90-ата минута резултатът стана класически, след като Сиатъл организира контраатака, Раул Рудиас получи дълъг пас, надбяга прекия си пазач и хладнокръвно стреля във вратата за 3:0. We've done it, Seattle!



We are the 2019 MLS Cup Champions! pic.twitter.com/PsLl7WAQtq — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) November 10, 2019 В добавеното време на срещата Торонто направи загубата си малко по-почетна. Алехандро Посуело центрира за Джоузи Алтидор, който с глава оформи крайното 3:1. Така Сиатъл ликува с титлата на МЛС за втори път в историята си, след като преди това триумфира и през 2016 година. За Торонто пък това е втори загубен финал, като канадците имат и една титла на сметката си през 2017 година. 0



