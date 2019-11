Тенис Тийм продължи доминацията си над Федедер и в Лондон 11 ноември 2019 | 00:47 0



копирано





Тийм стигна до пробив още в първия сервис гейм на швейцареца, след като поведе с 40:0 и се възползва от третия си брейкбол. Федерер на свой ред взе второто подаване на съперника си за 2:2. След това двамата печелиха своите сервис геймове до 5:5, когато австриецът за втори път в сета проби 38-годишния си противник. В следващия гейм той задържа преднината си и успя да спечели първия сет.

Delight for @ThiemDomi



World No. 5 Thiem defeats Federer for the 3rd time in 2019, notching a 7-5 7-5 victory in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/c3noOre7Nq — Tennis TV (@TennisTV) 10 ноември 2019 г. Във втората част тенисистите взимаха своите подавания до 11-ия гейм, когато пред Тийм се откриха три поредни възможности за пробив. Той оползотвори още първата, а в последния си сервис гейм в мача неутрализира двата шанса пред Федерер за рибрейк, за да стигне до крайния успех в два сета. THIEM TAKES OUT FEDERER @ThiemDomi has defeated @rogerfederer 7-5 7-5 in their opening #NittoATPFinals match pic.twitter.com/FeFtvmGfqx — ATP Tour (@atptour) 10 ноември 2019 г. Следващият противник на Тийм в групата “Бьорн Борг” е Новак Джокович, докато Федерер ще се изправи срещу Матео Беретини. Доминик Тийм надделя със 7:5, 7:5 над Роджър Федерер за 1 час и 40 минути игра в първия мач на двамата тенисисти на Заключителния турнир на ATP в Лондон. Това е трета победа за австриеца в трите двубоя помежду им през тази година след трисетовите му успехи в Мадрид и Индиан Уелс.Тийм стигна до пробив още в първия сервис гейм на швейцареца, след като поведе с 40:0 и се възползва от третия си брейкбол. Федерер на свой ред взе второто подаване на съперника си за 2:2. След това двамата печелиха своите сервис геймове до 5:5, когато австриецът за втори път в сета проби 38-годишния си противник. В следващия гейм той задържа преднината си и успя да спечели първия сет.Във втората част тенисистите взимаха своите подавания до 11-ия гейм, когато пред Тийм се откриха три поредни възможности за пробив. Той оползотвори още първата, а в последния си сервис гейм в мача неутрализира двата шанса пред Федерер за рибрейк, за да стигне до крайния успех в два сета.Следващият противник на Тийм в групата “Бьорн Борг” е Новак Джокович, докато Федерер ще се изправи срещу Матео Беретини.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 456 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1