Тенис Безпощаден Джокович прегази Беретини на старта на Финалния турнир на ATP 10 ноември 2019 | 17:36 - Обновена



Летящ старт за Новак Джокович на Заключителния турнир на ATP в Лондон. В първия мач от тазгодишното издание на престижната надпревара сърбинът се разправи с дебютанта от Италия Матео Беретини. There we go, MATTEO



Berrettini pumping up the crowd in London



: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/lrLCRbe4vY — ATP Tour (@atptour) November 10, 2019 Джокович надигра последния класирал се участник в турнира с 6:2, 6:1 за 64 минути в среща от Група “Бьорн Борг”, в която са още Роджър Федерер и Доминик Тийм. Двамата ще излязат един срещу друг на корта в зала “О2” довечера от 22,00 часа българско време. Clinical.



: @TennisTV | @djokernole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/oGtt7kMFCd — ATP Tour (@atptour) November 10, 2019 Джокович и Беретини не се бяха срещали досега и мачът помежду им започна равностойно. Двамата спечелиха първите си две подавания, след което Джокович изцяло доминираше на корта. 32-годишният сърбин направи серия от 8 поредни гейма, за да вземе първия сет с 6:2 и да поведе с 4:0 във втория. Ноле дори сервираше за 5:0, но Беретини направи рибрейк за 1:4, прекъсвайки серията на съперника си. 23-годишният дебютант обаче не съумя да стори нищо повече и Джокович “довърши” италианеца, спечелвайки следващите 2 гейма, а с това сета и мача.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

