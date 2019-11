ММА Братовчедът на Хабиб загуби бързо дебюта си в UFC 10 ноември 2019 | 09:37 0



копирано

направи своя дългоочакван дебют в UFC, но остана разочарован. Той сподели клетката с Давид Завада в битка от полусредна категория на събитието UFC Fight Night 163 , което се провежда в Москва. Братовчедът на Хабиб , Абубакар, започна срещата с мисъл за събаряния и не след дълго успя да събори на земята своя опонент в стил "Хабиб".

WOW! @DavidZawada with the submission in the first at #UFCMoscow!



Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/9m5NrfYfnY — UFC Europe (@UFCEurope) November 9, 2019

На земята Нурмагомедов успя да установи контрол и вкара граунд енд паунд, но не внимаваше и Завада го заключи с триъгълник, който изглеждаше доста сериозно и това накара Абубакар да се предаде 2 минути и 50 секунди от началото на срещата.

Abubakar Nurmagomedov looks devastated after losing just 2 minutes into his UFC debut #UFCMoscow pic.twitter.com/jwWYZPom0z — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) November 9, 2019

Така с тази загуба той губи първатa си битка в UFC и неговата статистика в последните му 4 срещи е 1-2-1 в ММА. Нурмагомедов беше много разочарован от тази загуба и не скри тъгата си. Завада от своя страна прекъсна серията си от 2 поредни загуби и записва първа победа в UFC.



mma.bg Абубакар НурмагомедовUFC Fight Night 163Хабиб

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 330

1