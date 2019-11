Тайсън Фюри вече тренира с един от елитните ММА бойци (видео)

Тайсън Фюри вече се готви за дебюта си в ММА. Бившият шампион при най-тежките в бокса направи тренировка с ММА ръкавици с един от най-добрите бойци в UFC – Дарън Тил.

На видеото се вижда как Тил партнира на Тайсън, докато боксьорът тренира ударите си с колена, лакти и юмруци, a освен това и показва защита от събаряния.

Краля на циганите заяви преди време, че е готов да се изправи срещу шампиона на организацията Стипе Миочич и срещу тежкия удряч от Камерун Франсис Нгану. Британският боксьор вече направи своя дебют в кеча, но към този момент не е обявен негов двубой по правилата на ММА. Той е споделял, че мисли да работи съвместно и с бившия шампион на UFC в две дивизии Конър Макгрегър.

