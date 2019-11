Бокс Много емоции и противоречие в боксовата битка на YouTube звезди 10 ноември 2019 | 07:57 - Обновена 0



копирано





Саундърс предизвика Канело след постно представяне в Лос Анджелис

KSI спечели с разделено съдийско решение - 57:54, 56:55, 55:56, като третият човек на ринга бе един от най-опитните рефери Джак Рийс. Той имаше сериозна роля в определянето на крайния победител, защото присъди две точки наказание на Логан Пол за нанасяне на удари, докато опонентът му бе вече паднал.

Logan Paul KNOCKS DOWN KSI RT #KSIvsLoganPaul2 pic.twitter.com/gwAVodqiYt — Boxing Hub (@bxnhub) November 10, 2019



В четвъртия рунд два поредни десни ъперкъта от ръкавицата на Пол пратиха в нокдаун KSI, но русокосият ютюбър не можа да сдържи адреналина си и удари още веднъж по главата съперника си, след като вече той се бе строполил. Това провокира реферът да маркира нокдаун, но и да отнеме две точки за наказание за опасния нечист удар.





Феновете на бокса приеха противоречиво професионалната битка между двамата влогъри, като в социалните мрежи с ехидни коментари се отбелязваха всичките моменти, в които реферът Джак Рийс преподаваше в движение правилата на спорта на двамата боксьори. Все пак, трябва да се отбележи, че колкото и ниско да бе нивото на боксови умения от страна на двамата, те проведоха битката на много високо темпо за полутежка категория и се раздадоха максимално физически.

Ruled a slip, not a knockdown. But I have KSI winning all three rounds.... if this goes to a decision, it looks bad for Logan Paul #KSIvsLoganPaul2 pic.twitter.com/hvDQuT8oid — GIF Skull - #FullGear Birthday (@GIFSkull) November 10, 2019



От техническа гледна точка Логан Пол работеше по-чисто с изпълнението на левия прав и лявото кроше, докато KSI разчиташе почти изцяло на диви размахвания с ръце тип "мелница", надявайки се да намери решителен нокаутиращ удар. Той така и не дойде, но заради отнетите точки англичанинът победи. Зала "Стейпълс Сентърс" в Лос Анджелис, Калифорния стана арена на дългоочаквано и нетрадиционно боксово събитие - професионален двубой между звездите в социалните мрежи (най-вече YouTube) Логан Пол и KSI. Организаторите от "Мачрум" бяха поставили сблъсъка като основно събитие, а показателно за интереса към срещата бе фактът, че подгряващ дуел бе този между световния шампион в супервсредна категория Били Джо Саундърс и претендента за титлата Марсело Естебан Корсерес.KSI спечели с разделено съдийско решение - 57:54, 56:55, 55:56, като третият човек на ринга бе един от най-опитните рефери Джак Рийс. Той имаше сериозна роля в определянето на крайния победител, защото присъди две точки наказание на Логан Пол за нанасяне на удари, докато опонентът му бе вече паднал.В четвъртия рунд два поредни десни ъперкъта от ръкавицата на Пол пратиха в нокдаун KSI, но русокосият ютюбър не можа да сдържи адреналина си и удари още веднъж по главата съперника си, след като вече той се бе строполил. Това провокира реферът да маркира нокдаун, но и да отнеме две точки за наказание за опасния нечист удар.Феновете на бокса приеха противоречиво професионалната битка между двамата влогъри, като в социалните мрежи с ехидни коментари се отбелязваха всичките моменти, в които реферът Джак Рийс преподаваше в движение правилата на спорта на двамата боксьори. Все пак, трябва да се отбележи, че колкото и ниско да бе нивото на боксови умения от страна на двамата, те проведоха битката на много високо темпо за полутежка категория и се раздадоха максимално физически.От техническа гледна точка Логан Пол работеше по-чисто с изпълнението на левия прав и лявото кроше, докато KSI разчиташе почти изцяло на диви размахвания с ръце тип "мелница", надявайки се да намери решителен нокаутиращ удар. Той така и не дойде, но заради отнетите точки англичанинът победи.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2776 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1