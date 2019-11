Бокс Саундърс предизвика Канело след постно представяне в Лос Анджелис 10 ноември 2019 | 06:47 0



Шампионът в суперсредна категория на Световната боксова организация Били Джо Саундърс (вече 29-0, 14 КО) нокаутира в 11-ия рунд Марсело Естебан Корсерес (вече 28-1, 15 КО) и предизвика за следваща битка суперзвездата Саул Алварес - Канело. Независимо че постигна победа с КО срещу досега непобеден противник, Саундърс по-скоро разочарова с представянето си, защото успехът му дойде доста по-трудно от предваиртелно очакваното.

@BJSaunders_ makes it clear, he wants @Canelo next #WatchOnDAZN pic.twitter.com/jO2yW302xR — DAZN USA (@DAZN_USA) November 10, 2019



Също така присъденият нокаут дойде сравнително противоречиво, тъй като в 11-ия рунд той три пъти прати опонента си в нокдаун, но в два от случаите това се случи след удари в тила. Иначе до този момент той изоставаше в съдийските карти.

Billy Joe Saunders desperately needed that 11th round KO of Coceres.



He was down 96-94 on one card & up 96-94 on the other two.



Debacle of a US debut in many ways for Saunders with paltry performance & he shouldn't even be considered in the top 10 for Canelo. #SaundersCoceres pic.twitter.com/ZMvJnIGoXn — Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) November 10, 2019

Първият нокдаун дойде след две крошета в задната част на главата, които разлюляха Корсерес и той докосна пода с коляното си, като се изправи чак когато реферът на ринга Рей Короно вече беше отброил до 9. Вторият нокдаун беше чист чрез ъперкът, но третият бе провокиран от около четири удара в тила, след което реферът на ринга маркира нокаута.



Billy Joe Saunders knocks out Coceres in the 11th round, and is still the WBO Super Middleweight champion of the world!



29 Fights

29 Wins

0 Losses #KSIvsLoganPaul2pic.twitter.com/j2b7SQFBQJ — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) November 10, 2019

Саундърс побърза да се заяде с Канело Алварес в интервюто си след победата и го предизвика на дуел. "Изправи се срещу мен, ако искаш да си шампион в четири дивизии, защото сега не си - сега си в три дивизии. Ти не си супершампион на WBA, така че се изправи срещу мен, сега е моментът за този двубой, нека дадем на феновете тази битка", каза Саундърс.



Канело приспа Ковальов и стана шампион в четвърта категория! (видео + галерия)

