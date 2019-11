Бокс Кубрат Пулев с категорична победа над коравия Букър в Калифорния 10 ноември 2019 | 05:53 - Обновена 1



копирано



Mission accomplished



The Cobra @KubratPulev gets the job done in a must-win matchup. #HerringRoach pic.twitter.com/683xZvUCXM — Top Rank Boxing (@trboxing) November 10, 2019



"На ринга е по-различно, но не спирах да тренирам през изминалите месеци. Респект към противника ми, той е корав боксьор. Мисля, че доминирах изцяло в двубоя и показах, че съм от световна класа. Поздравления за съперника, той е нелош боксьор, но аз демонстрирах, че съм от друго ниво", каза Пулев на ринга.







По убедителен начин българинът защити статута си на официален претендент за световната титла на Международната федерация по бокс, а шанс да я спечели той трябва да получи до 31 май 2020 година. Опонент ще бъде победителят от дългоочаквания реванш в края на 2019-а между Антъни Джошуа и Анди Руис-младши.





Райдъл Букър 12 години бе в затвора и далеч от профи бокса, но показа защо никога в кариерата си не е бил нокаутиран - единствено е бил пращан в нокдаун от Джеймс Тони през 2004-а, като тогава Тони е на върха в тежка категория и тъкмо е бил нокаутирал легендата Ивендър Холифийлд.

Ya están vendando a Kubrat Pulev, retador mandatorio IBF peso pesado, que dentro de no muchos minutos se enfrentará a Rydell Booker en la velada de #HerringRoach en Fresno, California pic.twitter.com/LxF7hriUV9 — JuliusJulianis (@julianisjulius) November 10, 2019

ПЪРВИ РУНД





Букър започна активно с ляв прав в главата на Кобрата, като въпреки че вървеше назад, постоянно търсеше контакт с водещата си лява ръка. Българинът отговори с удари в тялото, като към средата на рунда вече също демонстрира активност със своя ляв прав, който е бил най-доброто му оръжие досега в кариерата. Кубрат заграждаше опонента си и го натика до въжетата, като в самия край на 3-те минути наниза ляв прав и ляво кроше в главата на Букър.

Heavyweights got next. @KubratPulev | #HerringRoach pic.twitter.com/Iajyl95zEQ — Top Rank Boxing (@trboxing) November 10, 2019

ВТОРИ РУНД



Американецът явно имаше стратегия да търси попадения в тялото, но Кубрат започна да отгатва неговите ходове и да парира, сваляйки гарда. Две поредни леви крошета на Пулев обаче натикаха Букър до въжетата, но нашият боксьор продължаваше да бъде много внимателен в подхода си. Десният прав на Кобрата също започваше да влиза в употреба, а съперникът му се опитваше да се измъкне от опасността с леви прави. Като цяло вторият рунд бе доста по-добър за софиянеца.





ТРЕТИ РУНД





Кобрата започна активно от първата секунда с комбинация ляв-десен, а после и ляво кроше в главата на Букър. Американецът все по-често се озоваваше залепен за въжетата, но контрираше с леви крошета. Бившият затворник навеждаше главата си достатъчно добре, за да избегне вторите удари на Кубрат след водещия ляв прав. Пулев, естествено, се нагаждаше към това поведение и не спираше да държи под напрежение опонента си.





ЧЕТВЪРТИ РУНД



В паузата между 3-ата и 4-ата част дясното око на Букър бе силно подуто и лекарският екип се стараеше всячески да го третира. Той очаквано стана по-рисков с играта си и дори заби дясно кроше в главата на Пулев, което го респектира. Кобрата усети, че трябва да е още по-внимателен, но и активен, за да се възползва от натрупаното предимство. Десен ъперкът от българина подсказа, че той се е настроил към навеждането на главата на противника му, а после последваха и попадения в тялото. Букър отнесе няколко крошета, след което залиташе по пътя си към стола.



ПЕТИ РУНД



Кобрата разцепваше гарда на американеца с бързата си лява ръка, но Букър винаги отговаряше с леви прави, когато бе притискан до въжетата. Пулев обаче сменяше чудесно ъглите и не спираше да тормози опонента си с ъперкъти, като навлизаше и в къса дистанция. Реакциите на Букър ставаха по-забавени от канонадите на Кобрата, а бившият затворник започваше предимно да опитва да се спаси с клинчове. Гонгът дойде в подходящ за него момент, но американецът изглеждаше все по-изтощен.





ШЕСТИ РУНД





Пулев започна отлично с три десни крошета и все по-уверено вървеше напред, за да търси комбинации. Букър също вкара две десни крошета от близка дистанция, за да индикира, че се пробужда и все още може да бъде опасен. Ново дясно кроше и ъперкът на американеца дори го надъхаха и той започна да говори на Кобрата. Пулев доста по-често разчиташе на дясната си ръка след това и прекара втората половина на рунда, притискайки съперника до въжетата. Все пак, бившият затворник сякаш се пробуди в шестата част.





СЕДМИ РУНД



Десни прави и десни крошета засипаха лицето на Букър в началото на седмия рунд, като американецът бързо-бързо се оттегли към въжетата. Ъперкът и дясно кроше отново вкараха разнообразие в атаките на Кобрата, който не обръщаше внимание на словесните закани на съперника си. Букър едвам издържа до края на рунда, в който изяде доста десни крошета и нямаше търпение да седне на стола си.





OСМИ РУНД



Букър рано-рано изпадна в глуха защита и търсеше клинчове, но Пулев не се "хващаше на въдицата". Българинът продължаваше да редува десни прави с десни крошета, но опонентът му показваше, че носи на бой. Все по-рядко американецът отвръщаше на атаките на Кобрата и рундът премина под пълната диктовка на Кобрата.





ДЕВЕТИ РУНД



Кобрата получи инструкции от ъгъла си да опитва повече десни крошета в тялото и се стремеше точно към това в началните секунди на деветия рунд. Букър продължаваше да търси клинч, за да се измъкне от неприятности, но Пулев контролираше дистанцията и търсеше правилния ъгъл за ударите си. Левият прав на Кобрата влизаше в по-голяма употреба в този рунд, като той не спираше и да комбинира с дясно кроше. Последните три такива олюляха американеца, но той продължаваше да стои на краката си.





ПОСЛЕДЕН РУНД



Букър започна рунда с клинчове, но там Пулев се чувстваше достатъчно комфортно, за да не получава изненадващи удари. Кобрата не спираше да го тика към въжетата и не спираше да атакува, като все пак американецът изпълни плана си да оцелее. Букър започна активно с ляв прав в главата на Кобрата, като въпреки че вървеше назад, постоянно търсеше контакт с водещата си лява ръка. Българинът отговори с удари в тялото, като към средата на рунда вече също демонстрира активност със своя ляв прав, който е бил най-доброто му оръжие досега в кариерата. Кубрат заграждаше опонента си и го натика до въжетата, като в самия край на 3-те минути наниза ляв прав и ляво кроше в главата на Букър.Американецът явно имаше стратегия да търси попадения в тялото, но Кубрат започна да отгатва неговите ходове и да парира, сваляйки гарда. Две поредни леви крошета на Пулев обаче натикаха Букър до въжетата, но нашият боксьор продължаваше да бъде много внимателен в подхода си. Десният прав на Кобрата също започваше да влиза в употреба, а съперникът му се опитваше да се измъкне от опасността с леви прави. Като цяло вторият рунд бе доста по-добър за софиянеца.Кобрата започна активно от първата секунда с комбинация ляв-десен, а после и ляво кроше в главата на Букър. Американецът все по-често се озоваваше залепен за въжетата, но контрираше с леви крошета. Бившият затворник навеждаше главата си достатъчно добре, за да избегне вторите удари на Кубрат след водещия ляв прав. Пулев, естествено, се нагаждаше към това поведение и не спираше да държи под напрежение опонента си.В паузата между 3-ата и 4-ата част дясното око на Букър бе силно подуто и лекарският екип се стараеше всячески да го третира. Той очаквано стана по-рисков с играта си и дори заби дясно кроше в главата на Пулев, което го респектира. Кобрата усети, че трябва да е още по-внимателен, но и активен, за да се възползва от натрупаното предимство. Десен ъперкът от българина подсказа, че той се е настроил към навеждането на главата на противника му, а после последваха и попадения в тялото. Букър отнесе няколко крошета, след което залиташе по пътя си към стола.Кобрата разцепваше гарда на американеца с бързата си лява ръка, но Букър винаги отговаряше с леви прави, когато бе притискан до въжетата. Пулев обаче сменяше чудесно ъглите и не спираше да тормози опонента си с ъперкъти, като навлизаше и в къса дистанция. Реакциите на Букър ставаха по-забавени от канонадите на Кобрата, а бившият затворник започваше предимно да опитва да се спаси с клинчове. Гонгът дойде в подходящ за него момент, но американецът изглеждаше все по-изтощен.Пулев започна отлично с три десни крошета и все по-уверено вървеше напред, за да търси комбинации. Букър също вкара две десни крошета от близка дистанция, за да индикира, че се пробужда и все още може да бъде опасен. Ново дясно кроше и ъперкът на американеца дори го надъхаха и той започна да говори на Кобрата. Пулев доста по-често разчиташе на дясната си ръка след това и прекара втората половина на рунда, притискайки съперника до въжетата. Все пак, бившият затворник сякаш се пробуди в шестата част.Десни прави и десни крошета засипаха лицето на Букър в началото на седмия рунд, като американецът бързо-бързо се оттегли към въжетата. Ъперкът и дясно кроше отново вкараха разнообразие в атаките на Кобрата, който не обръщаше внимание на словесните закани на съперника си. Букър едвам издържа до края на рунда, в който изяде доста десни крошета и нямаше търпение да седне на стола си.Букър рано-рано изпадна в глуха защита и търсеше клинчове, но Пулев не се "хващаше на въдицата". Българинът продължаваше да редува десни прави с десни крошета, но опонентът му показваше, че носи на бой. Все по-рядко американецът отвръщаше на атаките на Кобрата и рундът премина под пълната диктовка на Кобрата.Кобрата получи инструкции от ъгъла си да опитва повече десни крошета в тялото и се стремеше точно към това в началните секунди на деветия рунд. Букър продължаваше да търси клинч, за да се измъкне от неприятности, но Пулев контролираше дистанцията и търсеше правилния ъгъл за ударите си. Левият прав на Кобрата влизаше в по-голяма употреба в този рунд, като той не спираше и да комбинира с дясно кроше. Последните три такива олюляха американеца, но той продължаваше да стои на краката си.Букър започна рунда с клинчове, но там Пулев се чувстваше достатъчно комфортно, за да не получава изненадващи удари. Кобрата не спираше да го тика към въжетата и не спираше да атакува, като все пак американецът изпълни плана си да оцелее. Най-добрият български боксьор при професионалистите Кубрат Пулев (вече 28-1, 14 КО) постигна по категоричен начин 28-ата си победа на галавечерта на "Топ Ранк" във Фресно, Калифорния. 38-годишният софиянец спука от бой бившия затворник Райдъл Букър (26-3, 13 КО), но американецът заслужи парите си и успя да оцелее без да бъде нокаутиран. Естествено, съдиите отсъдиха безапелационна победа за Кобрата - 99-91, 98-92, 98-92."На ринга е по-различно, но не спирах да тренирам през изминалите месеци. Респект към противника ми, той е корав боксьор. Мисля, че доминирах изцяло в двубоя и показах, че съм от световна класа. Поздравления за съперника, той е нелош боксьор, но аз демонстрирах, че съм от друго ниво", каза Пулев на ринга.По убедителен начин българинът защити статута си на официален претендент за световната титла на Международната федерация по бокс, а шанс да я спечели той трябва да получи до 31 май 2020 година. Опонент ще бъде победителят от дългоочаквания реванш в края на 2019-а между Антъни Джошуа и Анди Руис-младши.Райдъл Букър 12 години бе в затвора и далеч от профи бокса, но показа защо никога в кариерата си не е бил нокаутиран - единствено е бил пращан в нокдаун от Джеймс Тони през 2004-а, като тогава Тони е на върха в тежка категория и тъкмо е бил нокаутирал легендата Ивендър Холифийлд.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 14456 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2