Магомедшарипов надви Катар в централния мач в Москва

Забит Магомедшарипов победи със съдийско решение Калвин Катар в основния сблъсък на събитието UFC Москва. Двамата направиха доста вълнуваща битка на “ЦСКА Арена” в руската столица, но дагестанецът изтръгна победата по точки.

Още от самото начало на мача двамата започнаха размяна на удари, но Магомедшарипов вкарваше двойно повече съществени удари в сравнение със своя съперник.

Вторият рунд продължи в същото темпо. В един момент Забит пробва захват в гръб, но Катар бързо успя да се измъкне. В края американецът опита един ъперкът, а след това и удар с коляно, но без да нанесе сериозни поражения на своя противник.

