Хабиб: Няма да се бия във Вегас, ако Атлетическата комисия не ми се извини

Спасибо всем кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел ребята У журналистов ещё будет возможность нападать на меня, но поверьте мне я защищаться умею, ведь я выпускник школы Самозащиты Без Оружия ( Самбо ) #ufcMoscow @ufcrussia Спасибо моему спонсору @toyotarussia Ваши машины лучшие, отвечаю.

