Бивша грация: Художествената гимнастика е спорт за монахини

Помните, летом я выкладывала песню Роберта, под которую у нас танцевала вся семья? Про "моничек" и "молодой еще"? Многие спрашивали, где можно послушать? Сегодня на всех музыкальных площадках вышел мини-альбом «DETSTVO» Иногда мы записываем Роберта и Софийку на диктофон, когда они что-то поют себе под нос. И таких записей получилось очень много. Потом наш папа @pavelvolyaofficial отобрал все самое сочное и смешное, наложил на слова музыку и получилось три полноценных трека. В нашей семье это хиты Включите этот альбом своим деткам. Они слышат что-то особенное P.S. на победу в конкурсах не претендуем Просто делимся. От наших деток вашим деткам. Будьте здоровы. Балуйтесь и веселитесь

