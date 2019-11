Сусо: Можех да напусна Милан, но избрах да остана

Крилото на Милан Сусо разкри, че през последните две години е имал възможности да напусне отбора, но е предпочел да остане на “Сан Сиро”. Също така, той призова феновете на тима да имат повече вяра в него.

“Наистина ми харесва да бъда в Милан. През изминалите две години можех да напусна във всяка една от тях, но не го направих. Останах тук, защото така исках. Не похарчиха нищо за мен и, имайки предвид това, смятам, че се отплатих доста на Милан. На феновете бих искал да кажа: “Имайте вяра в мен”. Те имат право да освиркват, защото нито аз, нито отборът се представяме добре. Аз обаче съм убеден, че нямам нищо за доказване. Хората знаят на какво съм способен. Ако ме критикуват, това е, защото знаят, че мога повече и че съм в състояние да го покажа. Ако даден играч не е критикуван, причината е, че привържениците не очакват нищо от него”, заяви Сусо пред “Гадзета дело спорт”.

