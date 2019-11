Съотборник на Луис Суарес: Рано или късно, той ще заиграе в МЛС

Нападателят на Барселона Луис Суарес иска да заиграе в американската Мейджър Лийг Сокър и е въпрос на време това да стане. Така твърди капитанът на Сиатъл Саундърс Николас Лодейро, който е и съотборник на голмайстора в националния отбор на Уругвай.

“Мисля, че ще трябва да убедите Барселона, но той иска да дойде в МЛС. Постоянно ме разпитва за първенството. Мечтата му беше да играе за Барселона. Той се представя на високо ниво и се чувства комфортно там. Рано или късно, той ще дойде в МЛС. Дано това да стане. Той харесва шампионата, постоянно ме пита разни неща за него. Надявам се да заиграе за Сиатъл Саундърс, но това може да се окаже по-трудна задача. Мисля, че е само въпрос на време той да дойде тук”, коментира Лодейро пред официалния сайт на МЛС.

Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders): "Luis Suárez wants to come to the MLS. He likes the league. He always asks me things about it. I think it's only a matter of time before he's here." [via sport] pic.twitter.com/AwY7mJI27T