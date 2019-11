Пламен Константинов: Победата над шампиона Кузбас дава много повече от 3 точки

View this post on Instagram

Да, мы это сделали! «Локомотив» в четырех сетах обыграл чемпиона страны – кемеровский «Кузбасс»! Эмоции игроков и болельщиков – бесценны Самым результативным игроком нашей команды стал Константин Бакун, на его счету 17 очков! Также 15 очков нам принес Марко Ивович, по 9 у Дмитрия Лызика и Сергея Савина. «Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21).

